Сьогоднішня ціна Locust Pocus (CICADA)

Поточна ціна Locust Pocus (CICADA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.11K USD. Ціна CICADA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Locust Pocus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.93 USD

- зміна ціни Locust Pocus протягом дня — -1.16%

- циркуляційна пропозиція – 884.39M USD

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