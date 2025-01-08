Ціна Locust Pocus (CICADA)
Поточна ціна Locust Pocus (CICADA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.11K USD. Ціна CICADA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Locust Pocus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.93 USD
- зміна ціни Locust Pocus протягом дня — -1.16%
- циркуляційна пропозиція – 884.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Locust Pocus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Locust Pocus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Locust Pocus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Locust Pocus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.16%
|30 днів
|$ 0
|-25.09%
|60 днів
|$ 0
|-50.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Locust Pocus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.16%
+13.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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