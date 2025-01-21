Ціна Locus Finance (LOCUS)
Поточна ціна Locus Finance (LOCUS) сьогодні становить 0.108356 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOCUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Locus Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 815.50 USD
- зміна ціни Locus Finance протягом дня — -7.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Locus Finance до USD становила $ -0.0089133813828561.
За останні 30 днів зміна ціни Locus Finance до USD становила $ -0.0328729024.
За останні 60 днів зміна ціни Locus Finance до USD становила $ -0.0588669433.
За останні 90 днів зміна ціни Locus Finance до USD становила $ -0.10110436179436167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0089133813828561
|-7.60%
|30 днів
|$ -0.0328729024
|-30.33%
|60 днів
|$ -0.0588669433
|-54.32%
|90 днів
|$ -0.10110436179436167
|-48.26%
Останній аналіз цін Locus Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-7.60%
-15.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Locus is a platform for decentralized asset management that offers tokenized yield-bearing vaults of strategies. We aim to simplify DeFi strategy building for retail investors to invest in new crypto market narratives. Our goal is to enable investors to achieve maximum profits with clear and managed risks.
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