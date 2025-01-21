Сьогоднішня ціна Locus Finance (LOCUS)

Поточна ціна Locus Finance (LOCUS) сьогодні становить 0.108356 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOCUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Locus Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 815.50 USD

- зміна ціни Locus Finance протягом дня — -7.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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