Що таке Locus Finance ( LOCUS)

Locus is a platform for decentralized asset management that offers tokenized yield-bearing vaults of strategies. We aim to simplify DeFi strategy building for retail investors to invest in new crypto market narratives. Our goal is to enable investors to achieve maximum profits with clear and managed risks.

Ресурс Locus Finance (LOCUS) Whitepaper Офіційний вебсайт