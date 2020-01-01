Токеноміка LockTrip (LOC) Дізнайтеся ключову інформацію про LockTrip (LOC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LockTrip (LOC) "Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features." Офіційний вебсайт: https://locktrip.com/ Whitepaper: https://locktrip.com/whitepaper_v1.2_t.pdf Купити LOC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LockTrip (LOC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LockTrip (LOC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Загальна пропозиція: $ 18,59M $ 18,59M $ 18,59M Циркуляційна пропозиція: $ 16,51M $ 16,51M $ 16,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Історичний максимум: $ 11,34 $ 11,34 $ 11,34 Історичний мінімум: $ 0,00341704 $ 0,00341704 $ 0,00341704 Поточна ціна: $ 0,078953 $ 0,078953 $ 0,078953 Дізнайтеся більше про ціну LockTrip (LOC)

Токеноміка LockTrip (LOC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LockTrip (LOC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOC, досліджуйте ціну токена LOC в реальному часі!

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