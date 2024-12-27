Сьогоднішня ціна LockTrip (LOC)

Поточна ціна LockTrip (LOC) сьогодні становить 0.209745 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна LOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LockTrip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни LockTrip протягом дня — -2.72%

- циркуляційна пропозиція – 16.51M USD

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