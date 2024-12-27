Ціна LockTrip (LOC)
Поточна ціна LockTrip (LOC) сьогодні становить 0.209745 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна LOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LockTrip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни LockTrip протягом дня — -2.72%
- циркуляційна пропозиція – 16.51M USD
Отримуйте оновлення цін LOC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LOC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LockTrip до USD становила $ -0.0058748375475321.
За останні 30 днів зміна ціни LockTrip до USD становила $ +0.0132162212.
За останні 60 днів зміна ціни LockTrip до USD становила $ +0.0896335609.
За останні 90 днів зміна ціни LockTrip до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0058748375475321
|-2.72%
|30 днів
|$ +0.0132162212
|+6.30%
|60 днів
|$ +0.0896335609
|+42.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LockTrip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.72%
-7.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LOC до AUD
A$0.335592
|1 LOC до GBP
￡0.16569855
|1 LOC до EUR
€0.19925775
|1 LOC до USD
$0.209745
|1 LOC до MYR
RM0.93756015
|1 LOC до TRY
₺7.38931635
|1 LOC до JPY
¥33.06629925
|1 LOC до RUB
₽22.10083065
|1 LOC до INR
₹17.9331975
|1 LOC до IDR
Rp3,382.98339735
|1 LOC до PHP
₱12.20925645
|1 LOC до EGP
￡E.10.66972815
|1 LOC до BRL
R$1.2962241
|1 LOC до CAD
C$0.29993535
|1 LOC до BDT
৳25.0225785
|1 LOC до NGN
₦324.6810651
|1 LOC до UAH
₴8.7799257
|1 LOC до VES
Bs10.696995
|1 LOC до PKR
Rs58.29442785
|1 LOC до KZT
₸108.50738085
|1 LOC до THB
฿7.12084275
|1 LOC до TWD
NT$6.8880258
|1 LOC до CHF
Fr0.1887705
|1 LOC до HKD
HK$1.6276212
|1 LOC до MAD
.د.م2.1100347