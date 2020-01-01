Токеноміка Locked Money (LMY)
Інформація Locked Money (LMY)
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI
What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth.
Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements.
Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions.
Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy.
Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
Токеноміка та аналіз ціни Locked Money (LMY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Locked Money (LMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Locked Money (LMY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Locked Money (LMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів LMY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LMY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку LMY, досліджуйте ціну токена LMY в реальному часі!
Прогноз ціни LMY
Хочете знати, куди рухається LMY? Наша сторінка прогнозу ціни LMY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.