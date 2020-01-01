Токеноміка Lock In on Base ($LOCKIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Lock In on Base ($LOCKIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lock In on Base ($LOCKIN) Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in Офіційний вебсайт: https://flooz.xyz/lockinonbase Купити $LOCKIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lock In on Base ($LOCKIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lock In on Base ($LOCKIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,22K $ 20,22K $ 20,22K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 20,22K $ 20,22K $ 20,22K Історичний максимум: $ 0,01965193 $ 0,01965193 $ 0,01965193 Історичний мінімум: $ 0,00001428 $ 0,00001428 $ 0,00001428 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lock In on Base ($LOCKIN)

Токеноміка Lock In on Base ($LOCKIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lock In on Base ($LOCKIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $LOCKIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LOCKIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LOCKIN, досліджуйте ціну токена $LOCKIN в реальному часі!

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