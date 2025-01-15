Ціна Lock In on Base ($LOCKIN)
Поточна ціна Lock In on Base ($LOCKIN) сьогодні становить 0.00928838 USD з ринковою капіталізацією $ 9.29M USD. Ціна $LOCKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lock In on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95K USD
- зміна ціни Lock In on Base протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lock In on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lock In on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lock In on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lock In on Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lock In on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+0.67%
-10.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in
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