Сьогоднішня ціна Lock In on Base ($LOCKIN)

Поточна ціна Lock In on Base ($LOCKIN) сьогодні становить 0.00928838 USD з ринковою капіталізацією $ 9.29M USD. Ціна $LOCKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lock In on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95K USD

- зміна ціни Lock In on Base протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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