Сьогоднішня ціна LOCK IN (LOCKIN)

Поточна ціна LOCK IN (LOCKIN) сьогодні становить 0.03134861 USD з ринковою капіталізацією $ 31.05M USD. Ціна LOCKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOCK IN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35M USD

- зміна ціни LOCK IN протягом дня — +10.82%

- циркуляційна пропозиція – 994.38M USD

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