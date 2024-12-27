Сьогоднішня ціна LOCG ($LOCG)

Поточна ціна LOCG ($LOCG) сьогодні становить 0.00320584 USD з ринковою капіталізацією $ 454.12K USD. Ціна $LOCG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOCG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.58 USD

- зміна ціни LOCG протягом дня — +3.23%

- циркуляційна пропозиція – 141.61M USD

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