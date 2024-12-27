Сьогоднішня ціна LocalCoinSwap (LCS)

Поточна ціна LocalCoinSwap (LCS) сьогодні становить 0.130862 USD з ринковою капіталізацією $ 5.00M USD. Ціна LCS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LocalCoinSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.43K USD

- зміна ціни LocalCoinSwap протягом дня — -23.18%

- циркуляційна пропозиція – 38.25M USD

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