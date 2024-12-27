Ціна LocalCoinSwap (LCS)
Поточна ціна LocalCoinSwap (LCS) сьогодні становить 0.130862 USD з ринковою капіталізацією $ 5.00M USD. Ціна LCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LocalCoinSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.43K USD
- зміна ціни LocalCoinSwap протягом дня — -23.18%
- циркуляційна пропозиція – 38.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LocalCoinSwap до USD становила $ -0.0395070091031148.
За останні 30 днів зміна ціни LocalCoinSwap до USD становила $ -0.0207327022.
За останні 60 днів зміна ціни LocalCoinSwap до USD становила $ +0.0002449998.
За останні 90 днів зміна ціни LocalCoinSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0395070091031148
|-23.18%
|30 днів
|$ -0.0207327022
|-15.84%
|60 днів
|$ +0.0002449998
|+0.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LocalCoinSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-23.18%
-44.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.
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