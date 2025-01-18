Ціна Local Money (LOCAL)
Поточна ціна Local Money (LOCAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOCAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Local Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.93 USD
- зміна ціни Local Money протягом дня — -23.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Local Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Local Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Local Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Local Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.93%
|30 днів
|$ 0
|-32.68%
|60 днів
|$ 0
|-37.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Local Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-14.38%
-23.93%
-15.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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