Сьогоднішня ціна Local Money (LOCAL)

Поточна ціна Local Money (LOCAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOCAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Local Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.93 USD

- зміна ціни Local Money протягом дня — -23.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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