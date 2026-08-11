Сьогоднішня ціна Lobstar

Поточна ціна Lobstar (LOBSTAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOBSTAR до USD становить $ 0 за LOBSTAR.

Lobstar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81 527, з циркуляційною пропозицією у 999,69M LOBSTAR. Протягом останніх 24 годин LOBSTAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01025885, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOBSTAR змінився на -0,30% за останню годину та на -33,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lobstar (LOBSTAR)

Ринкова капіталізація $ 81,53K$ 81,53K $ 81,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,53K$ 81,53K $ 81,53K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 690 003,121458 999 690 003,121458 999 690 003,121458

Поточна ринкова капіталізація Lobstar — $ 81,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOBSTAR — 999,69M, зі загальною пропозицією 999690003.121458. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,53K.