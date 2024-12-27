Ціна LOAFCAT (LOAFCAT)
Поточна ціна LOAFCAT (LOAFCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.17M USD. Ціна LOAFCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOAFCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.60K USD
- зміна ціни LOAFCAT протягом дня — +14.94%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін LOAFCAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LOAFCAT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOAFCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOAFCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOAFCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOAFCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.94%
|30 днів
|$ 0
|-30.55%
|60 днів
|$ 0
|+237.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOAFCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.20%
+14.94%
+17.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LOAFCAT до AUD
A$--
|1 LOAFCAT до GBP
￡--
|1 LOAFCAT до EUR
€--
|1 LOAFCAT до USD
$--
|1 LOAFCAT до MYR
RM--
|1 LOAFCAT до TRY
₺--
|1 LOAFCAT до JPY
¥--
|1 LOAFCAT до RUB
₽--
|1 LOAFCAT до INR
₹--
|1 LOAFCAT до IDR
Rp--
|1 LOAFCAT до PHP
₱--
|1 LOAFCAT до EGP
￡E.--
|1 LOAFCAT до BRL
R$--
|1 LOAFCAT до CAD
C$--
|1 LOAFCAT до BDT
৳--
|1 LOAFCAT до NGN
₦--
|1 LOAFCAT до UAH
₴--
|1 LOAFCAT до VES
Bs--
|1 LOAFCAT до PKR
Rs--
|1 LOAFCAT до KZT
₸--
|1 LOAFCAT до THB
฿--
|1 LOAFCAT до TWD
NT$--
|1 LOAFCAT до CHF
Fr--
|1 LOAFCAT до HKD
HK$--
|1 LOAFCAT до MAD
.د.م--