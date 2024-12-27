Сьогоднішня ціна LOAFCAT (LOAFCAT)

Поточна ціна LOAFCAT (LOAFCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.17M USD. Ціна LOAFCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOAFCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.60K USD

- зміна ціни LOAFCAT протягом дня — +14.94%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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