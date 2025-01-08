Сьогоднішня ціна LOAF (LOAF)

Поточна ціна LOAF (LOAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.20K USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOAF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.13 USD

- зміна ціни LOAF протягом дня — -7.86%

- циркуляційна пропозиція – 998.58M USD

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