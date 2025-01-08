Ціна LOAF (LOAF)
Поточна ціна LOAF (LOAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.20K USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOAF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.13 USD
- зміна ціни LOAF протягом дня — -7.86%
- циркуляційна пропозиція – 998.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOAF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOAF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOAF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOAF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.86%
|30 днів
|$ 0
|-35.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOAF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-7.86%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
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