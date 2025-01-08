Ціна loading (LOADING)
Поточна ціна loading (LOADING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.33K USD. Ціна LOADING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності loading:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.10 USD
- зміна ціни loading протягом дня — -9.44%
- циркуляційна пропозиція – 899.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни loading до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни loading до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни loading до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни loading до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін loading: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
-9.44%
+3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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