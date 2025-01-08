Сьогоднішня ціна loading (LOADING)

Поточна ціна loading (LOADING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.33K USD. Ціна LOADING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності loading:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.10 USD

- зміна ціни loading протягом дня — -9.44%

- циркуляційна пропозиція – 899.51M USD

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