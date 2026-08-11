Сьогоднішня ціна LO0P

Поточна ціна LO0P (LO0P) сьогодні становить $ 0.418949, зі зміною 11.51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LO0P до USD становить $ 0.418949 за LO0P.

LO0P наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 419,054, з циркуляційною пропозицією у 1.00M LO0P. Протягом останніх 24 годин LO0P торгувався між $ 0.390051 (мінімум) та $ 0.494223 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 6.55, тоді як історичний мінімум — $ 0.175574.

У короткостроковій динаміці LO0P змінився на -3.38% за останню годину та на -2.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35.95K.

Ринкова інформація щодо LO0P (LO0P)

Ринкова капіталізація $ 419.05K$ 419.05K $ 419.05K Обсяг (за 24 год) $ 35.95K$ 35.95K $ 35.95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 419.05K$ 419.05K $ 419.05K Циркуляційне постачання 1.00M 1.00M 1.00M Загальна пропозиція 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LO0P — $ 419.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35.95K. Циркуляційна пропозиція LO0P — 1.00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 419.05K.