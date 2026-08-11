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Поточна ціна Lnfi Network сьогодні становить 0,00529597 USD. Ринкова капіталізація LN становить 457 007 USD. Відстежуйте оновлення цін LN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lnfi Network сьогодні становить 0,00529597 USD. Ринкова капіталізація LN становить 457 007 USD. Відстежуйте оновлення цін LN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Lnfi Network (LN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LN до USD:

$0,00529595
$0,00529595$0,00529595
-0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lnfi Network (LN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:14:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lnfi Network

Поточна ціна Lnfi Network (LN) сьогодні становить $ 0,00529597, зі зміною 3,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LN до USD становить $ 0,00529597 за LN.

Lnfi Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 457 007, з циркуляційною пропозицією у 86,29M LN. Протягом останніх 24 годин LN торгувався між $ 0,0052845 (мінімум) та $ 0,00592695 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,056908, тоді як історичний мінімум — $ 0,0034586.

У короткостроковій динаміці LN змінився на +0,20% за останню годину та на -3,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42,60K.

Ринкова інформація щодо Lnfi Network (LN)

$ 457,01K
$ 457,01K$ 457,01K

$ 42,60K
$ 42,60K$ 42,60K

$ 5,30M
$ 5,30M$ 5,30M

86,29M
86,29M 86,29M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lnfi Network — $ 457,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42,60K. Циркуляційна пропозиція LN — 86,29M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,30M.

Історія ціни Lnfi Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0052845
$ 0,0052845$ 0,0052845
Мін. за 24 год
$ 0,00592695
$ 0,00592695$ 0,00592695
Макс. за 24 год

$ 0,0052845
$ 0,0052845$ 0,0052845

$ 0,00592695
$ 0,00592695$ 0,00592695

$ 0,056908
$ 0,056908$ 0,056908

$ 0,0034586
$ 0,0034586$ 0,0034586

+0,20%

-3,27%

-3,27%

-3,27%

Історія ціни Lnfi Network (LN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lnfi Network до USD становила $ -0,00017936924107607.
За останні 30 днів зміна ціни Lnfi Network до USD становила $ +0,0003399742.
За останні 60 днів зміна ціни Lnfi Network до USD становила $ +0,0013244479.
За останні 90 днів зміна ціни Lnfi Network до USD становила $ +0,0000000261593036975.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00017936924107607-3,27%
30 днів$ +0,0003399742+6,42%
60 днів$ +0,0013244479+25,01%
90 днів$ +0,0000000261593036975+0,00%

Прогноз ціни Lnfi Network

Прогноз ціни Lnfi Network (LN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Lnfi Network (LN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lnfi Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lnfi Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lnfi Network.

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Ресурс Lnfi Network (LN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemBTCfi Protocol

Про Lnfi Network

Яка зараз ціна Lnfi Network?

Lnfi Network торгують за ₴0.2334337998772820992000, що відображає зміну ціни на рівні -3.27% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -3.27% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Lnfi Network виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight LN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Lnfi Network?

Ринкова капіталізація ₴20143784.91202122752000 розташовує LN на #3703 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.232928229474769920000 до ₴0.2612459021071979520000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LN?

Lnfi Network згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LN?

З 86293728.785927 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Lnfi Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:14:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lnfi Network (LN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-15,66%

Лідери

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$0,62259
$0,62259$0,62259

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$2,6126
$2,6126$2,6126

+45,05%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4236
$1,4236$1,4236

+23,73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46728
$0,46728$0,46728

+22,36%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00734
$0,00734$0,00734

+22,53%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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