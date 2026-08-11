Яка зараз ціна Lnfi Network?

Lnfi Network торгують за ₴0.2334337998772820992000, що відображає зміну ціни на рівні -3.27% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -3.27% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Lnfi Network виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight LN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Lnfi Network?

Ринкова капіталізація ₴20143784.91202122752000 розташовує LN на #3703 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.232928229474769920000 до ₴0.2612459021071979520000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LN?

Lnfi Network згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LN?

З 86293728.785927 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.