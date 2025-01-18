Ціна LNDRY (LNDRY)
Поточна ціна LNDRY (LNDRY) сьогодні становить 0.0215673 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LNDRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LNDRY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни LNDRY протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LNDRY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LNDRY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LNDRY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LNDRY до USD становила $ -0.0103416626.
За останні 60 днів зміна ціни LNDRY до USD становила $ +0.0064266693.
За останні 90 днів зміна ціни LNDRY до USD становила $ -0.02912730586013919.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ -0.0103416626
|-47.95%
|60 днів
|$ +0.0064266693
|+29.80%
|90 днів
|$ -0.02912730586013919
|-57.45%
Останній аналіз цін LNDRY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.24%
+17.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LNDRY is the privacy shield for your Ethereum transactions. Engineered as a unique Telegram bot, it mixes your transactions with others, erasing the direct path to your wallet. But it's more than a mixer — it's a community. LNDRY rewards its users with a share of the revenue, aligning privacy with mutual benefit. Our edge? Low fees and high privacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LNDRY до AUD
A$0.034723353
|1 LNDRY до GBP
￡0.017685186
|1 LNDRY до EUR
€0.020920281
|1 LNDRY до USD
$0.0215673
|1 LNDRY до MYR
RM0.09705285
|1 LNDRY до TRY
₺0.764129439
|1 LNDRY до JPY
¥3.371400336
|1 LNDRY до RUB
₽2.210432577
|1 LNDRY до INR
₹1.867296834
|1 LNDRY до IDR
Rp353.562238512
|1 LNDRY до PHP
₱1.262765415
|1 LNDRY до EGP
￡E.1.08699192
|1 LNDRY до BRL
R$0.13156053
|1 LNDRY до CAD
C$0.031056912
|1 LNDRY до BDT
৳2.62042695
|1 LNDRY до NGN
₦33.593873499
|1 LNDRY до UAH
₴0.908199003
|1 LNDRY до VES
Bs1.1646342
|1 LNDRY до PKR
Rs6.012531894
|1 LNDRY до KZT
₸11.447491494
|1 LNDRY до THB
฿0.741699447
|1 LNDRY до TWD
NT$0.709348497
|1 LNDRY до CHF
Fr0.019626243
|1 LNDRY до HKD
HK$0.167793594
|1 LNDRY до MAD
.د.م0.216535692