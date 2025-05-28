Ціна LMGroupToken (LMGX)
Поточна ціна LMGroupToken (LMGX) сьогодні становить 1,48 USD з ринковою капіталізацією $ 140,96M USD. Ціна LMGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LMGroupToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LMGroupToken протягом дня — +0,12%
- циркуляційна пропозиція – 95,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LMGroupToken до USD становила $ +0,00172381.
За останні 30 днів зміна ціни LMGroupToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LMGroupToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LMGroupToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00172381
|+0,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LMGroupToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+0,12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming.
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