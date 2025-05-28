Сьогоднішня ціна LMGroupToken (LMGX)

Поточна ціна LMGroupToken (LMGX) сьогодні становить 1,48 USD з ринковою капіталізацією $ 140,96M USD. Ціна LMGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LMGroupToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LMGroupToken протягом дня — +0,12%

- циркуляційна пропозиція – 95,00M USD

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