Ціна lmeow (LMEOW)
Поточна ціна lmeow (LMEOW) сьогодні становить 0.03301294 USD з ринковою капіталізацією $ 33.02M USD. Ціна LMEOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності lmeow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.54K USD
- зміна ціни lmeow протягом дня — +11.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни lmeow до USD становила $ +0.00342688.
За останні 30 днів зміна ціни lmeow до USD становила $ -0.0082442686.
За останні 60 днів зміна ціни lmeow до USD становила $ +0.0494539453.
За останні 90 днів зміна ціни lmeow до USD становила $ +0.023186643737759371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00342688
|+11.58%
|30 днів
|$ -0.0082442686
|-24.97%
|60 днів
|$ +0.0494539453
|+149.80%
|90 днів
|$ +0.023186643737759371
|+235.97%
Останній аналіз цін lmeow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+11.58%
-3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
lmeow is a GCR inspired meme token on the Ethereum Blockchain that aims to pilot cat meme tokens. Originated by one of the most influential crypto Twitter personalities, @GCRClassic, lmeow sees to fulfill his prophecy. In a World led by Dog Coins, change the trend with lmeow. Less woof, more meow.
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