Сьогоднішня ціна Llama (LLAMA)

Поточна ціна Llama (LLAMA) сьогодні становить 0.01589995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LLAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Llama:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 654.42 USD

- зміна ціни Llama протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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