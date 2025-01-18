Ціна Llama (LLAMA)
Поточна ціна Llama (LLAMA) сьогодні становить 0.01589995 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LLAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Llama:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 654.42 USD
- зміна ціни Llama протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Llama до USD становила $ -0.00020109988081527.
За останні 30 днів зміна ціни Llama до USD становила $ -0.0022899775.
За останні 60 днів зміна ціни Llama до USD становила $ -0.0051120978.
За останні 90 днів зміна ціни Llama до USD становила $ -0.004441535719366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020109988081527
|-1.24%
|30 днів
|$ -0.0022899775
|-14.40%
|60 днів
|$ -0.0051120978
|-32.15%
|90 днів
|$ -0.004441535719366
|-21.83%
Останній аналіз цін Llama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-1.24%
-10.30%
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