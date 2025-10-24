Інформація щодо ціни LizardAi (LIZAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,06%

Актуальна ціна LizardAi (LIZAI) становить --. За останні 24 години LIZAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIZAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIZAI змінився на -- за останню годину, +1,09% за 24 години та на +5,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LizardAi (LIZAI)

Ринкова капіталізація $ 7,58K$ 7,58K $ 7,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,58K$ 7,58K $ 7,58K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 822 842,746436 999 822 842,746436 999 822 842,746436

Поточна ринкова капіталізація LizardAi — $ 7,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIZAI — 999,82M, зі загальною пропозицією 999822842.746436. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,58K.