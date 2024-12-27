Ціна LIZA (LIZA)
Поточна ціна LIZA (LIZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 386.48K USD. Ціна LIZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LIZA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.06 USD
- зміна ціни LIZA протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 743.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LIZA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LIZA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LIZA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LIZA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.44%
|30 днів
|$ 0
|-29.23%
|60 днів
|$ 0
|-29.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LIZA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
+2.44%
-26.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is $Liza?? A spicy, fire-breathing, hyper-deflationary digital token with AI-driven utility and groundbreaking data analytics. $LIZA is a fiery deflationary token equipped with a burning mechanism, but it's more than just a token - it's your personal AI-powered guide in the vast crypto wilderness. With $LIZA, investing becomes simple, fun, and rewarding - it continuously uncovers the next crypto opportunity. And the best part? You get to experience a working product from day one, with more on the way; this is only the beginning for LIZA. A suite of groundbreaking utilities is lined up, ready to turbocharge your crypto journey!
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