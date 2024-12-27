Сьогоднішня ціна LIZA (LIZA)

Поточна ціна LIZA (LIZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 386.48K USD. Ціна LIZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LIZA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.06 USD

- зміна ціни LIZA протягом дня — +2.44%

- циркуляційна пропозиція – 743.14M USD

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