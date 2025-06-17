Ціна Living the Dream (LTD)
Поточна ціна Living the Dream (LTD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165,20K USD. Ціна LTD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Living the Dream:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Living the Dream протягом дня — -0,09%
- циркуляційна пропозиція – 169,98B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Living the Dream до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Living the Dream до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Living the Dream до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Living the Dream до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,09%
|30 днів
|$ 0
|-42,72%
|60 днів
|$ 0
|-17,54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Living the Dream: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-0,09%
-19,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
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