Токеноміка Live on Street until we hit 50M (HOMELESS) Дізнайтеся ключову інформацію про Live on Street until we hit 50M (HOMELESS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Live on Street until we hit 50M (HOMELESS) Meet a determined German adventurer who has found himself on the picturesque island of Cyprus, chasing a dream as unique as it is ambitious. Living off the generosity of donations, he has embarked on an extraordinary journey filled with thrilling adventures, bold strategies, and unwavering determination. One of his most notable moves is burning part of his supply—a symbolic and tactical action that speaks volumes about his commitment to his cause. Every step of his journey tells a story of resilience, resourcefulness, and a burning desire to push boundaries. Whether he's forging new paths or inspiring those around him, his life is a testament to the power of determination and the magic of chasing a dream, no matter how unconventional. Cyprus has become the backdrop to a narrative that's nothing short of extraordinary, proving that an adventurous spirit knows no limits! Офіційний вебсайт: https://homeless.quest Купити HOMELESS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Live on Street until we hit 50M (HOMELESS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Live on Street until we hit 50M (HOMELESS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,93K $ 4,93K $ 4,93K Загальна пропозиція: $ 981,52M $ 981,52M $ 981,52M Циркуляційна пропозиція: $ 981,52M $ 981,52M $ 981,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,93K $ 4,93K $ 4,93K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Live on Street until we hit 50M (HOMELESS)

Токеноміка Live on Street until we hit 50M (HOMELESS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Live on Street until we hit 50M (HOMELESS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOMELESS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOMELESS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOMELESS, досліджуйте ціну токена HOMELESS в реальному часі!

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