Актуальна ціна Live Ai сьогодні становить 0,03504421 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAU на MEXC вже зараз.

Ціна Live Ai (LAU)

Актуальна ціна 1 LAU до USD:

$0,03504421
$0,03504421
-3,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Live Ai (LAU) в реальному часі
Інформація щодо ціни Live Ai (LAU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03452654
$ 0,03452654
Мін. за 24 год
$ 0,03661975
$ 0,03661975
Макс. за 24 год

$ 0,03452654
$ 0,03452654

$ 0,03661975
$ 0,03661975

$ 1,32
$ 1,32

$ 0,03452654
$ 0,03452654

--

-3,63%

-26,47%

-26,47%

Актуальна ціна Live Ai (LAU) становить $0,03504421. За останні 24 години LAU торгувався між мінімумом у $ 0,03452654 і максимумом у $ 0,03661975, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAU становить $ 1,32, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03452654.

Що стосується короткострокових результатів, то LAU змінився на -- за останню годину, -3,63% за 24 години та на -26,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Live Ai (LAU)

$ 35,04K
$ 35,04K

--
--

$ 35,04K
$ 35,04K

1,00M
1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Live Ai — $ 35,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAU — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,04K.

Історія ціни Live Ai (LAU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Live Ai до USD становила $ -0,00132017533005211.
За останні 30 днів зміна ціни Live Ai до USD становила $ -0,0187067780.
За останні 60 днів зміна ціни Live Ai до USD становила $ -0,0298851731.
За останні 90 днів зміна ціни Live Ai до USD становила $ -0,493442921243665.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00132017533005211-3,63%
30 днів$ -0,0187067780-53,38%
60 днів$ -0,0298851731-85,27%
90 днів$ -0,493442921243665-93,36%

Що таке Live Ai (LAU)

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Live Ai (USD)

Скільки коштуватиме Live Ai (LAU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Live Ai (LAU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Live Ai.

Перегляньте прогноз ціни Live Ai вже зараз!

LAU до місцевих валют

Токеноміка Live Ai (LAU)

Розуміння токеноміки Live Ai (LAU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LAU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Live Ai (LAU)

Скільки сьогодні коштує Live Ai (LAU)?
Актуальна ціна LAU у USD становить 0,03504421 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LAU до USD?
Поточна ціна LAU до USD — $ 0,03504421. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Live Ai?
Ринкова капіталізація LAU — $ 35,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LAU?
Циркуляційна пропозиція LAU — 1,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LAU?
LAU досяг історичної максимальної ціни у 1,32 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LAU?
Історична мінімальна ціна LAU становила 0,03452654 USD.
Який обсяг торгівлі LAU?
Актуальний обсяг торгівлі LAU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LAU цього року?
LAU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LAU для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.