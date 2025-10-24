Інформація щодо ціни Live Ai (LAU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03452654 $ 0,03452654 $ 0,03452654 Мін. за 24 год $ 0,03661975 $ 0,03661975 $ 0,03661975 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03452654$ 0,03452654 $ 0,03452654 Макс. за 24 год $ 0,03661975$ 0,03661975 $ 0,03661975 Рекордний максимум $ 1,32$ 1,32 $ 1,32 Найнижча ціна $ 0,03452654$ 0,03452654 $ 0,03452654 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -3,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,47%

Актуальна ціна Live Ai (LAU) становить $0,03504421. За останні 24 години LAU торгувався між мінімумом у $ 0,03452654 і максимумом у $ 0,03661975, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAU становить $ 1,32, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03452654.

Що стосується короткострокових результатів, то LAU змінився на -- за останню годину, -3,63% за 24 години та на -26,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Live Ai (LAU)

Ринкова капіталізація $ 35,04K$ 35,04K $ 35,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,04K$ 35,04K $ 35,04K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Live Ai — $ 35,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LAU — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,04K.