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Поточна ціна Live Action Roleplay сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LARP становить 865,926 USD. Відстежуйте оновлення цін LARP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Live Action Roleplay сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LARP становить 865,926 USD. Відстежуйте оновлення цін LARP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LARP

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Ціна Live Action Roleplay (LARP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LARP до USD:

$0.00087948
$0.00087948$0.00087948
+0.31%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Live Action Roleplay (LARP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:14:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Live Action Roleplay

Поточна ціна Live Action Roleplay (LARP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 52.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LARP до USD становить $ 0 за LARP.

Live Action Roleplay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 865,926, з циркуляційною пропозицією у 999.89M LARP. Протягом останніх 24 годин LARP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00106037 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00168736, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LARP змінився на +3.93% за останню годину та на +298.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 444.82K.

Ринкова інформація щодо Live Action Roleplay (LARP)

$ 865.93K
$ 865.93K$ 865.93K

$ 444.82K
$ 444.82K$ 444.82K

$ 865.93K
$ 865.93K$ 865.93K

999.89M
999.89M 999.89M

999,888,952.340436
999,888,952.340436 999,888,952.340436

Поточна ринкова капіталізація Live Action Roleplay — $ 865.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 444.82K. Циркуляційна пропозиція LARP — 999.89M, зі загальною пропозицією 999888952.340436. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 865.93K.

Історія ціни Live Action Roleplay у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0.00106037
$ 0.00106037$ 0.00106037
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106037
$ 0.00106037$ 0.00106037

$ 0.00168736
$ 0.00168736$ 0.00168736

$ 0
$ 0$ 0

+3.93%

+52.98%

+298.26%

+298.26%

Історія ціни Live Action Roleplay (LARP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Live Action Roleplay до USD становила $ +0.0003026.
За останні 30 днів зміна ціни Live Action Roleplay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Live Action Roleplay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Live Action Roleplay до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0003026+52.98%
30 днів$ 0+384.35%
60 днів$ 0+246.80%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Live Action Roleplay

Прогноз ціни Live Action Roleplay (LARP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LARP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Live Action Roleplay (LARP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Live Action Roleplay потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Live Action Roleplay у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LARP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Live Action Roleplay.

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Ресурс Live Action Roleplay (LARP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Live Action Roleplay

Яка зараз ціна Live Action Roleplay?

Live Action Roleplay торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить 52.97%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Live Action Roleplay становить ₴0.0743748277578858496000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка LARP сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴38167964.80956942336000, що розміщує актив на #2998 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Live Action Roleplay?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до LARP.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 999888952.340436 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Live Action Roleplay?

Live Action Roleplay належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію LARP?

Робота в мережі -- дозволяє LARP використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Live Action Roleplay

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:14:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Live Action Roleplay (LARP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000
$0.00000$0.00000

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$0.3384
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+19.51%

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+50.43%

AurumX

AurumX

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$0.16965
$0.16965$0.16965

-15.97%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0.63590
$0.63590$0.63590

+44.10%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.5606
$2.5606$2.5606

+42.16%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4340
$1.4340$1.4340

+24.64%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.45637
$0.45637$0.45637

+19.51%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00708
$0.00708$0.00708

+18.19%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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