Сьогоднішня ціна Live Action Roleplay

Поточна ціна Live Action Roleplay (LARP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 52.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LARP до USD становить $ 0 за LARP.

Live Action Roleplay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 865,926, з циркуляційною пропозицією у 999.89M LARP. Протягом останніх 24 годин LARP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00106037 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00168736, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LARP змінився на +3.93% за останню годину та на +298.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 444.82K.

Ринкова інформація щодо Live Action Roleplay (LARP)

Ринкова капіталізація $ 865.93K$ 865.93K $ 865.93K Обсяг (за 24 год) $ 444.82K$ 444.82K $ 444.82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 865.93K$ 865.93K $ 865.93K Циркуляційне постачання 999.89M 999.89M 999.89M Загальна пропозиція 999,888,952.340436 999,888,952.340436 999,888,952.340436

Поточна ринкова капіталізація Live Action Roleplay — $ 865.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 444.82K. Циркуляційна пропозиція LARP — 999.89M, зі загальною пропозицією 999888952.340436. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 865.93K.