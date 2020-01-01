Токеноміка littlemanyu (MANYU) Дізнайтеся ключову інформацію про littlemanyu (MANYU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація littlemanyu (MANYU) Memecoin in honor to the trending black SHIBA INU from tiktok with over 20M followers worldwide. Manyu is a dog much loved by the community thanks to his videos about spa care, massages and the royal treatment that his owner gives him. This little guy can be found on all social networks with millions of views, Instagram, Facebook, YouTube and TikTok. The new crypto community is adopting him on the X account where a huge adoption movement has been created. Офіційний вебсайт: https://www.littlemanyu.xyz Купити MANYU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни littlemanyu (MANYU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена littlemanyu (MANYU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 329,46K $ 329,46K $ 329,46K Загальна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Циркуляційна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 329,46K $ 329,46K $ 329,46K Історичний максимум: $ 0,03650848 $ 0,03650848 $ 0,03650848 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032976 $ 0,00032976 $ 0,00032976 Дізнайтеся більше про ціну littlemanyu (MANYU)

Токеноміка littlemanyu (MANYU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки littlemanyu (MANYU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANYU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANYU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANYU, досліджуйте ціну токена MANYU в реальному часі!

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