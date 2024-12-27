Сьогоднішня ціна littlemanyu (MANYU)

Поточна ціна littlemanyu (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.29K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності littlemanyu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 900.56K USD

- зміна ціни littlemanyu протягом дня — -3.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.30M USD

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