Ціна littlemanyu (MANYU)
Поточна ціна littlemanyu (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.29K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності littlemanyu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 900.56K USD
- зміна ціни littlemanyu протягом дня — -3.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни littlemanyu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни littlemanyu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни littlemanyu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни littlemanyu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.39%
|30 днів
|$ 0
|-72.94%
|60 днів
|$ 0
|-83.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін littlemanyu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-3.39%
-3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin in honor to the trending black SHIBA INU from tiktok with over 20M followers worldwide. Manyu is a dog much loved by the community thanks to his videos about spa care, massages and the royal treatment that his owner gives him. This little guy can be found on all social networks with millions of views, Instagram, Facebook, YouTube and TikTok. The new crypto community is adopting him on the X account where a huge adoption movement has been created.
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