Ціна Little Ugly Duck (LUD)
Поточна ціна Little Ugly Duck (LUD) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Little Ugly Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40 USD
- зміна ціни Little Ugly Duck протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LUD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LUD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Little Ugly Duck до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Little Ugly Duck до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Little Ugly Duck до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Little Ugly Duck до USD становила $ -0.00000000000000000005827746892494005.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-6.34%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-12.55%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|-8.66%
|90 днів
|$ -0.00000000000000000005827746892494005
|-100.00%
Останній аналіз цін Little Ugly Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.24%
-6.34%
-7.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well. We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook. NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LUD до AUD
A$0
|1 LUD до GBP
￡0
|1 LUD до EUR
€0
|1 LUD до USD
$0
|1 LUD до MYR
RM0
|1 LUD до TRY
₺0
|1 LUD до JPY
¥0
|1 LUD до RUB
₽0
|1 LUD до INR
₹0
|1 LUD до IDR
Rp0
|1 LUD до PHP
₱0
|1 LUD до EGP
￡E.0
|1 LUD до BRL
R$0
|1 LUD до CAD
C$0
|1 LUD до BDT
৳0
|1 LUD до NGN
₦0
|1 LUD до UAH
₴0
|1 LUD до VES
Bs0
|1 LUD до PKR
Rs0
|1 LUD до KZT
₸0
|1 LUD до THB
฿0
|1 LUD до TWD
NT$0
|1 LUD до CHF
Fr0
|1 LUD до HKD
HK$0
|1 LUD до MAD
.د.م0