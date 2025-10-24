Інформація щодо ціни Little Pepe (LILPEPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01724736$ 0,01724736 $ 0,01724736 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,84% Зміна ціни (1 дн.) -1,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,90%

Актуальна ціна Little Pepe (LILPEPE) становить --. За останні 24 години LILPEPE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LILPEPE становить $ 0,01724736, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LILPEPE змінився на +1,84% за останню годину, -1,55% за 24 години та на -1,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Little Pepe (LILPEPE)

Ринкова капіталізація $ 563,54K$ 563,54K $ 563,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 563,54K$ 563,54K $ 563,54K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Little Pepe — $ 563,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LILPEPE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 563,54K.