Сьогоднішня ціна Little John

Поточна ціна Little John (JOHN) сьогодні становить $ 0,01719516, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOHN до USD становить $ 0,01719516 за JOHN.

Little John наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 195 155, з циркуляційною пропозицією у 1,00B JOHN. Протягом останніх 24 годин JOHN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03086909, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JOHN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 167,50M.

Ринкова інформація щодо Little John (JOHN)

Ринкова капіталізація $ 17,20M$ 17,20M $ 17,20M Обсяг (за 24 год) $ 167,50M$ 167,50M $ 167,50M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,20M$ 17,20M $ 17,20M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Little John — $ 17,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 167,50M. Циркуляційна пропозиція JOHN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,20M.