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Поточна ціна Little John сьогодні становить 0,01719516 USD. Ринкова капіталізація JOHN становить 17 195 155 USD. Відстежуйте оновлення цін JOHN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Little John сьогодні становить 0,01719516 USD. Ринкова капіталізація JOHN становить 17 195 155 USD. Відстежуйте оновлення цін JOHN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JOHN

Інформація про ціну JOHN

Що таке JOHN

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Ціна Little John (JOHN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JOHN до USD:

$0,01719516
$0,01719516$0,01719516
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Little John (JOHN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Little John

Поточна ціна Little John (JOHN) сьогодні становить $ 0,01719516, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOHN до USD становить $ 0,01719516 за JOHN.

Little John наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 195 155, з циркуляційною пропозицією у 1,00B JOHN. Протягом останніх 24 годин JOHN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03086909, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JOHN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 167,50M.

Ринкова інформація щодо Little John (JOHN)

$ 17,20M
$ 17,20M$ 17,20M

$ 167,50M
$ 167,50M$ 167,50M

$ 17,20M
$ 17,20M$ 17,20M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Little John — $ 17,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 167,50M. Циркуляційна пропозиція JOHN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,20M.

Історія ціни Little John у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,03086909
$ 0,03086909$ 0,03086909

$ 0
$ 0$ 0

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--

0,00%

0,00%

Історія ціни Little John (JOHN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Little John до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Little John до USD становила $ +0,6486199440.
За останні 60 днів зміна ціни Little John до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Little John до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,6486199440+3 772,11%
60 днів$ 0--
90 днів----

Прогноз ціни Little John

Прогноз ціни Little John (JOHN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JOHN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Little John (JOHN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Little John потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Little John у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JOHN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Little John.

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Ресурс Little John (JOHN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про Little John

На якій блокчейн-мережі працює Little John?

Little John працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна JOHN?

Токен коштує ₴0.7577777363657509440000, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить Little John?

Little John належить до категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти JOHN зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація Little John?

Його ринкова капіталізація становить ₴757777516.01952085200000, що ставить актив на #8706 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів JOHN зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 1000000000.0 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували Little John сьогодні?

За останню добу JOHN згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин Little John коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про Little John

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Little John (JOHN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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BluWhale AI

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00972
$0,00972$0,00972

+62,27%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003692
$0,0003692$0,0003692

+18,33%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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