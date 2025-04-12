Сьогоднішня ціна Little Dragon (1ON8)

Поточна ціна Little Dragon (1ON8) сьогодні становить 0.00797146 USD з ринковою капіталізацією $ 70.73K USD. Ціна 1ON8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Little Dragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Little Dragon протягом дня — +7.95%

- циркуляційна пропозиція – 8.89M USD

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