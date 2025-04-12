Ціна Little Dragon (1ON8)
Поточна ціна Little Dragon (1ON8) сьогодні становить 0.00797146 USD з ринковою капіталізацією $ 70.73K USD. Ціна 1ON8 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Little Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Little Dragon протягом дня — +7.95%
- циркуляційна пропозиція – 8.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Little Dragon до USD становила $ +0.00058694.
За останні 30 днів зміна ціни Little Dragon до USD становила $ +0.0062105876.
За останні 60 днів зміна ціни Little Dragon до USD становила $ -0.0023618678.
За останні 90 днів зміна ціни Little Dragon до USD становила $ -0.008077227514197853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00058694
|+7.95%
|30 днів
|$ +0.0062105876
|+77.91%
|60 днів
|$ -0.0023618678
|-29.62%
|90 днів
|$ -0.008077227514197853
|-50.32%
Останній аналіз цін Little Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+7.95%
+29.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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