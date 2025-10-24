Актуальна ціна Little Buck сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LITTLEBUCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LITTLEBUCK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Little Buck сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LITTLEBUCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LITTLEBUCK на MEXC вже зараз.

Докладніше про LITTLEBUCK

Інформація про ціну LITTLEBUCK

Офіційний вебсайт LITTLEBUCK

Токеноміка LITTLEBUCK

Прогноз ціни LITTLEBUCK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Little Buck

Ціна Little Buck (LITTLEBUCK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LITTLEBUCK до USD:

--
----
+1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Little Buck (LITTLEBUCK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Little Buck (LITTLEBUCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,97%

-4,51%

-4,51%

Актуальна ціна Little Buck (LITTLEBUCK) становить --. За останні 24 години LITTLEBUCK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LITTLEBUCK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LITTLEBUCK змінився на -- за останню годину, +1,97% за 24 години та на -4,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Little Buck (LITTLEBUCK)

$ 15,72K
$ 15,72K$ 15,72K

--
----

$ 15,72K
$ 15,72K$ 15,72K

999,65M
999,65M 999,65M

999 653 717,242699
999 653 717,242699 999 653 717,242699

Поточна ринкова капіталізація Little Buck — $ 15,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LITTLEBUCK — 999,65M, зі загальною пропозицією 999653717.242699. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,72K.

Історія ціни Little Buck (LITTLEBUCK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Little Buck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Little Buck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Little Buck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Little Buck до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,97%
30 днів$ 0-14,62%
60 днів$ 0-74,92%
90 днів$ 0--

Що таке Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Little Buck (LITTLEBUCK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Little Buck (USD)

Скільки коштуватиме Little Buck (LITTLEBUCK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Little Buck (LITTLEBUCK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Little Buck.

Перегляньте прогноз ціни Little Buck вже зараз!

LITTLEBUCK до місцевих валют

Токеноміка Little Buck (LITTLEBUCK)

Розуміння токеноміки Little Buck (LITTLEBUCK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LITTLEBUCK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Little Buck (LITTLEBUCK)

Скільки сьогодні коштує Little Buck (LITTLEBUCK)?
Актуальна ціна LITTLEBUCK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LITTLEBUCK до USD?
Поточна ціна LITTLEBUCK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Little Buck?
Ринкова капіталізація LITTLEBUCK — $ 15,72K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LITTLEBUCK?
Циркуляційна пропозиція LITTLEBUCK — 999,65M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LITTLEBUCK?
Історична мінімальна ціна LITTLEBUCK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LITTLEBUCK?
Актуальний обсяг торгівлі LITTLEBUCK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LITTLEBUCK цього року?
LITTLEBUCK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LITTLEBUCK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Little Buck (LITTLEBUCK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 068,56
$111 068,56$111 068,56

+1,05%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 945,60
$3 945,60$3 945,60

+1,77%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16796
$0,16796$0,16796

+9,59%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,64
$192,64$192,64

+0,84%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,3809
$20,3809$20,3809

+32,18%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 945,60
$3 945,60$3 945,60

+1,77%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 068,56
$111 068,56$111 068,56

+1,05%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,64
$192,64$192,64

+0,84%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4457
$2,4457$2,4457

+1,52%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,85
$1 124,85$1 124,85

-0,44%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6466
$0,6466$0,6466

+546,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000668
$0,00000668$0,00000668

+275,28%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,94
$53,94$53,94

+118,91%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5770
$0,5770$0,5770

+92,33%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004094
$0,0004094$0,0004094

+92,56%