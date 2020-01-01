Токеноміка Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Токеноміка Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Дізнайтеся ключову інформацію про Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.

Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.

We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

Офіційний вебсайт:
https://labv2-revival.netlify.app/

Токеноміка та аналіз ціни Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 76,89K
$ 76,89K$ 76,89K
Загальна пропозиція:
$ 843 500 000 000,00T
$ 843 500 000 000,00T$ 843 500 000 000,00T
Циркуляційна пропозиція:
$ 450 725 623 019,61T
$ 450 725 623 019,61T$ 450 725 623 019,61T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 143,89K
$ 143,89K$ 143,89K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Поточна ціна:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

Токеноміка Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів LAB-V2, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LAB-V2, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку LAB-V2, досліджуйте ціну токена LAB-V2 в реальному часі!

Прогноз ціни LAB-V2

Хочете знати, куди рухається LAB-V2? Наша сторінка прогнозу ціни LAB-V2 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.