Токеноміка Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Дізнайтеся ключову інформацію про Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Офіційний вебсайт: https://labv2-revival.netlify.app/ Купити LAB-V2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,89K $ 76,89K $ 76,89K Загальна пропозиція: $ 843 500 000 000,00T $ 843 500 000 000,00T $ 843 500 000 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 450 725 623 019,61T $ 450 725 623 019,61T $ 450 725 623 019,61T FDV (повністю розведена вартість): $ 143,89K $ 143,89K $ 143,89K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Поточна ціна: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Дізнайтеся більше про ціну Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Токеноміка Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LAB-V2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LAB-V2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LAB-V2, досліджуйте ціну токена LAB-V2 в реальному часі!

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