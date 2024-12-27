Сьогоднішня ціна Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Поточна ціна Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.54K USD. Ціна LAB-V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Little Angry Bunny v2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.74 USD

- зміна ціни Little Angry Bunny v2 протягом дня — +1.52%

- циркуляційна пропозиція – 450,774,334,853.16T USD

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