Ціна Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)
Поточна ціна Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.54K USD. Ціна LAB-V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Little Angry Bunny v2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.74 USD
- зміна ціни Little Angry Bunny v2 протягом дня — +1.52%
- циркуляційна пропозиція – 450,774,334,853.16T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Little Angry Bunny v2 до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Little Angry Bunny v2 до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Little Angry Bunny v2 до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Little Angry Bunny v2 до USD становила $ -0.00000000000000000024137611898019254.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|+1.52%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-19.61%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|-16.29%
|90 днів
|$ -0.00000000000000000024137611898019254
|-100.00%
Останній аналіз цін Little Angry Bunny v2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+1.52%
-34.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.
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