Токеноміка LitLab Games (LITT) Дізнайтеся ключову інформацію про LitLab Games (LITT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LitLab Games (LITT) What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets. Офіційний вебсайт: https://www.litlabgames.com Whitepaper: https://litlabgames.com/Whitepaper.pdf Купити LITT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LitLab Games (LITT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LitLab Games (LITT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 109,39K $ 109,39K $ 109,39K Загальна пропозиція: $ 2,70B $ 2,70B $ 2,70B Циркуляційна пропозиція: $ 826,39M $ 826,39M $ 826,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 357,32K $ 357,32K $ 357,32K Історичний максимум: $ 0,058019 $ 0,058019 $ 0,058019 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013237 $ 0,00013237 $ 0,00013237 Дізнайтеся більше про ціну LitLab Games (LITT)

Токеноміка LitLab Games (LITT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LitLab Games (LITT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LITT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LITT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LITT, досліджуйте ціну токена LITT в реальному часі!

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