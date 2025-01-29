Ціна Lithium Ventures (IONS)
Поточна ціна Lithium Ventures (IONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lithium Ventures:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42 USD
- зміна ціни Lithium Ventures протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lithium Ventures до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lithium Ventures до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lithium Ventures до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lithium Ventures до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.10%
|60 днів
|$ 0
|-32.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lithium Ventures: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lithium is empowering innovation across Web 3.0 through our investor centric suite of applications. From the cross-chain Launchpad, the Incubator, and our range of innovative Funds we are connecting investors to pioneering early stage opportunities.
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