Актуальна ціна Lithium Finance сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LITH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LITH на MEXC вже зараз.

Логотип Lithium Finance

Ціна Lithium Finance (LITH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LITH до USD:

--
----
-0,90%1D
mexc
USD
Графік ціни Lithium Finance (LITH) в реальному часі
Інформація щодо ціни Lithium Finance (LITH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,070537
$ 0,070537$ 0,070537

$ 0
$ 0$ 0

+0,21%

-0,93%

+0,32%

+0,32%

Актуальна ціна Lithium Finance (LITH) становить --. За останні 24 години LITH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LITH становить $ 0,070537, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LITH змінився на +0,21% за останню годину, -0,93% за 24 години та на +0,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lithium Finance (LITH)

$ 60,53K
$ 60,53K$ 60,53K

--
----

$ 66,68K
$ 66,68K$ 66,68K

9,08B
9,08B 9,08B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lithium Finance — $ 60,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LITH — 9,08B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,68K.

Історія ціни Lithium Finance (LITH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lithium Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lithium Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lithium Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lithium Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,93%
30 днів$ 0+10,19%
60 днів$ 0-24,67%
90 днів$ 0--

Що таке Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Ресурс Lithium Finance (LITH)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Lithium Finance (USD)

Скільки коштуватиме Lithium Finance (LITH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lithium Finance (LITH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lithium Finance.

Перегляньте прогноз ціни Lithium Finance вже зараз!

LITH до місцевих валют

Токеноміка Lithium Finance (LITH)

Розуміння токеноміки Lithium Finance (LITH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LITH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lithium Finance (LITH)

Скільки сьогодні коштує Lithium Finance (LITH)?
Актуальна ціна LITH у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LITH до USD?
Поточна ціна LITH до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lithium Finance?
Ринкова капіталізація LITH — $ 60,53K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LITH?
Циркуляційна пропозиція LITH — 9,08B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LITH?
LITH досяг історичної максимальної ціни у 0,070537 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LITH?
Історична мінімальна ціна LITH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LITH?
Актуальний обсяг торгівлі LITH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LITH цього року?
LITH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LITH для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.