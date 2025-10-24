Інформація щодо ціни Lithium Finance (LITH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,070537$ 0,070537 $ 0,070537 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) -0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,32%

Актуальна ціна Lithium Finance (LITH) становить --. За останні 24 години LITH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LITH становить $ 0,070537, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LITH змінився на +0,21% за останню годину, -0,93% за 24 години та на +0,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lithium Finance (LITH)

Ринкова капіталізація $ 60,53K$ 60,53K $ 60,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,68K$ 66,68K $ 66,68K Циркуляційне постачання 9,08B 9,08B 9,08B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lithium Finance — $ 60,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LITH — 9,08B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,68K.