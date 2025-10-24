Інформація щодо ціни LITERALLY NOTHING (NOTHING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,98% Зміна ціни (1 дн.) -0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,81%

Актуальна ціна LITERALLY NOTHING (NOTHING) становить --. За останні 24 години NOTHING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOTHING становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOTHING змінився на -0,98% за останню годину, -0,38% за 24 години та на +5,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Ринкова капіталізація $ 8,04K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,04K Циркуляційне постачання 999,05M Загальна пропозиція 999 045 696,417999

Поточна ринкова капіталізація LITERALLY NOTHING — $ 8,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOTHING — 999,05M, зі загальною пропозицією 999045696.417999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,04K.