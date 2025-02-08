Сьогоднішня ціна Litentry (LIT)

Поточна ціна Litentry (LIT) сьогодні становить 0.782696 USD з ринковою капіталізацією $ 51.91M USD. Ціна LIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Litentry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.75M USD

- зміна ціни Litentry протягом дня — +4.96%

- циркуляційна пропозиція – 66.45M USD

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