Ціна Litentry (LIT)
Поточна ціна Litentry (LIT) сьогодні становить 0.782696 USD з ринковою капіталізацією $ 51.91M USD. Ціна LIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Litentry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.75M USD
- зміна ціни Litentry протягом дня — +4.96%
- циркуляційна пропозиція – 66.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Litentry до USD становила $ +0.03698368.
За останні 30 днів зміна ціни Litentry до USD становила $ -0.0368916715.
За останні 60 днів зміна ціни Litentry до USD становила $ -0.1500495543.
За останні 90 днів зміна ціни Litentry до USD становила $ +0.0825587214900046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03698368
|+4.96%
|30 днів
|$ -0.0368916715
|-4.71%
|60 днів
|$ -0.1500495543
|-19.17%
|90 днів
|$ +0.0825587214900046
|+11.79%
Останній аналіз цін Litentry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.39%
+4.96%
+44.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Litentry is a privacy-preserving decentralized identity aggregation oracle, built on the Substrate framework and tailored for Polkadot, EVM-based platforms, and other multi-chain ecosystems. It leverages Trusted Execution Environments (TEE), verifiable credentials, and customizable score computation to usher in a new era of digital identity. Its flagship product, the IdentityHub, is transforming how identities are managed and authenticated across blockchains. Its self-sovereign user-centric approach to identity, bridging both Web2 and Web3, offers a robust suite for user activity and identity data management. With tools like the IdentityHub and unique staking mechanisms, Litentry is committed to establishing a unified, privacy-centric decentralized identity infrastructure, redefining interoperability and utility for users and projects in the decentralized space.
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