Ціна LiteDoge (LDOGE)
Поточна ціна LiteDoge (LDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiteDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59 USD
- зміна ціни LiteDoge протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LDOGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiteDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LiteDoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LiteDoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LiteDoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+14.71%
|60 днів
|$ 0
|-17.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LiteDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+25.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is LiteDoge? LiteDoge (LDOGE) is an open-source peer to peer cryptocurrency and was forked from bitcoin in 2015. LiteDoge was created by Shawn Macgregor from Paso Robles, California. Considered by many as Doge-Silver, The Shiba-Inu inspired digital currency was the second Doge ever born into existence. LiteDoge utilizes a hybrid PoW/PoS consensus mechanism. The total supply is uncapped and has a block time of 64 seconds. LiteDoge Origins and Founders LiteDoge was launched on March 16, 2015. The cryptocurrency did not have an initial coin offering, nor was there any premining of coins. The initial idea was founded by Heathkid, Shawn Macgregor and MinerFTW. Shawn Macgregor, a prominent blockchain developer from California is still currently spearheading the development. How Can You Buy LiteDoge? You can buy LiteDoge at any exchange that is currently listing the cryptocurrency. How Do You Store LiteDoge? You can either store your LiteDoge on an exchange or in a LiteDoge wallet. Windows and Mac wallets are available at litedogeofficial.org
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LDOGE до AUD
A$--
|1 LDOGE до GBP
￡--
|1 LDOGE до EUR
€--
|1 LDOGE до USD
$--
|1 LDOGE до MYR
RM--
|1 LDOGE до TRY
₺--
|1 LDOGE до JPY
¥--
|1 LDOGE до RUB
₽--
|1 LDOGE до INR
₹--
|1 LDOGE до IDR
Rp--
|1 LDOGE до PHP
₱--
|1 LDOGE до EGP
￡E.--
|1 LDOGE до BRL
R$--
|1 LDOGE до CAD
C$--
|1 LDOGE до BDT
৳--
|1 LDOGE до NGN
₦--
|1 LDOGE до UAH
₴--
|1 LDOGE до VES
Bs--
|1 LDOGE до PKR
Rs--
|1 LDOGE до KZT
₸--
|1 LDOGE до THB
฿--
|1 LDOGE до TWD
NT$--
|1 LDOGE до CHF
Fr--
|1 LDOGE до HKD
HK$--
|1 LDOGE до MAD
.د.م--