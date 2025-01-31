Ціна LitecoinZ (LTZ)
Поточна ціна LitecoinZ (LTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LitecoinZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.13 USD
- зміна ціни LitecoinZ протягом дня — +16.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LitecoinZ до USD становила $ +0.00011469.
За останні 30 днів зміна ціни LitecoinZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LitecoinZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LitecoinZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011469
|+16.42%
|30 днів
|$ 0
|+46.09%
|60 днів
|$ 0
|+327.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LitecoinZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+16.42%
+26.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LTZ, the P2P crypto currency that enables users to choose between private and transparent transactions for their individual needs without censorship. Built from the ground up and operating on its own Ledger it utilizes cryptographic zk-snarks with equihash 144-5 algorithm enabling fast transactions throughout the network. Our Mission is to give everyone the Access to Independent Banking and Privacy. With the unique codebase and further improvements, LitecoinZ can serve people around the world with Private, Reliable, Secure and Independend Blockchain Solutions.
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