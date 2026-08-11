Сьогоднішня ціна Litecoin Mascot

Поточна ціна Litecoin Mascot (LESTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LESTER до USD становить $ 0 за LESTER.

Litecoin Mascot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149,591, з циркуляційною пропозицією у 999.71M LESTER. Протягом останніх 24 годин LESTER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.15359, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LESTER змінився на +0.09% за останню годину та на +18.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 58.82.

Ринкова інформація щодо Litecoin Mascot (LESTER)

Ринкова капіталізація $ 149.59K$ 149.59K $ 149.59K Обсяг (за 24 год) $ 58.82$ 58.82 $ 58.82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149.59K$ 149.59K $ 149.59K Циркуляційне постачання 999.71M 999.71M 999.71M Загальна пропозиція 999,707,241.136351 999,707,241.136351 999,707,241.136351

Поточна ринкова капіталізація Litecoin Mascot — $ 149.59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58.82. Циркуляційна пропозиція LESTER — 999.71M, зі загальною пропозицією 999707241.136351. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149.59K.