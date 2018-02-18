Токеноміка Litecoin Cash (LCC) Дізнайтеся ключову інформацію про Litecoin Cash (LCC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Litecoin Cash (LCC) Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Офіційний вебсайт: https://litecoinca.sh/ Whitepaper: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Купити LCC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Litecoin Cash (LCC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Litecoin Cash (LCC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,12M $ 2,12M $ 2,12M Загальна пропозиція: $ 814,44M $ 814,44M $ 814,44M Циркуляційна пропозиція: $ 814,44M $ 814,44M $ 814,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,12M $ 2,12M $ 2,12M Історичний максимум: $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00259841 $ 0,00259841 $ 0,00259841 Дізнайтеся більше про ціну Litecoin Cash (LCC)

Токеноміка Litecoin Cash (LCC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Litecoin Cash (LCC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LCC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LCC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LCC, досліджуйте ціну токена LCC в реальному часі!

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