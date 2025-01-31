Ціна LITE (LITE)
Поточна ціна LITE (LITE) сьогодні становить 0.00385513 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LITE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD
- зміна ціни LITE протягом дня — +6.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LITE до USD становила $ +0.00023897.
За останні 30 днів зміна ціни LITE до USD становила $ -0.0005017548.
За останні 60 днів зміна ціни LITE до USD становила $ -0.0017426344.
За останні 90 днів зміна ціни LITE до USD становила $ -0.0008880780385661456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023897
|+6.61%
|30 днів
|$ -0.0005017548
|-13.01%
|60 днів
|$ -0.0017426344
|-45.20%
|90 днів
|$ -0.0008880780385661456
|-18.72%
Останній аналіз цін LITE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+6.61%
-11.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LITE token is the first LTC-20 token based on Litecoin. LTC-20 is a new token standard developed based on the ordinals protocol. It is a new method to facilitate the issuance and transfer of tokens by writing a text on Satoshi.
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