Сьогоднішня ціна Listapie (LTP)

Поточна ціна Listapie (LTP) сьогодні становить 0.341007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Listapie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.53K USD

- зміна ціни Listapie протягом дня — -18.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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