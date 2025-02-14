Ціна Listapie (LTP)
Поточна ціна Listapie (LTP) сьогодні становить 0.341007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Listapie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.53K USD
- зміна ціни Listapie протягом дня — -18.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Listapie до USD становила $ -0.0755489138894847.
За останні 30 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0755489138894847
|-18.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Listapie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-18.13%
--
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