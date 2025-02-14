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Ціна Listapie (LTP)

USD

Графік ціни Listapie (LTP) в реальному часі

$0.340887
$0.340887$0.340887
-18.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Listapie (LTP)

Поточна ціна Listapie (LTP) сьогодні становить 0.341007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Listapie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.53K USD
- зміна ціни Listapie протягом дня — -18.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Listapie (LTP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Listapie до USD становила $ -0.0755489138894847.
За останні 30 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Listapie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0755489138894847-18.13%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Listapie (LTP)

Останній аналіз цін Listapie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.340528
$ 0.340528$ 0.340528

$ 0.489585
$ 0.489585$ 0.489585

$ 0.489585
$ 0.489585$ 0.489585

-0.11%

-18.13%

--

Ринкова інформація Listapie (LTP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.53K
$ 83.53K$ 83.53K

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Ресурс Listapie (LTP)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

LTP до місцевих валют

1 LTP до AUD
A$0.53879106
1 LTP до GBP
0.26939553
1 LTP до EUR
0.32395665
1 LTP до USD
$0.341007
1 LTP до MYR
RM1.51748115
1 LTP до TRY
12.34104333
1 LTP до JPY
¥52.1399703
1 LTP до RUB
30.5201265
1 LTP до INR
29.59258746
1 LTP до IDR
Rp5,500.11213321
1 LTP до PHP
19.73066502
1 LTP до EGP
￡E.17.26518441
1 LTP до BRL
R$1.96420032
1 LTP до CAD
C$0.48081987
1 LTP до BDT
41.49714183
1 LTP до NGN
513.56336214
1 LTP до UAH
14.24727246
1 LTP до VES
Bs20.801427
1 LTP до PKR
Rs95.30463636
1 LTP до KZT
170.58875175
1 LTP до THB
฿11.48170569
1 LTP до TWD
NT$11.14410876
1 LTP до CHF
Fr0.3069063
1 LTP до HKD
HK$2.65303446
1 LTP до MAD
.د.م3.40665993