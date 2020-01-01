Токеноміка Lista USD (LISUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Lista USD (LISUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lista USD (LISUSD) Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Офіційний вебсайт: https://helio.money/ Whitepaper: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Купити LISUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lista USD (LISUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lista USD (LISUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,58M $ 37,58M $ 37,58M Загальна пропозиція: $ 38,62M $ 38,62M $ 38,62M Циркуляційна пропозиція: $ 37,60M $ 37,60M $ 37,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,61M $ 38,61M $ 38,61M Історичний максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Історичний мінімум: $ 0,208609 $ 0,208609 $ 0,208609 Поточна ціна: $ 0,999049 $ 0,999049 $ 0,999049 Дізнайтеся більше про ціну Lista USD (LISUSD)

Токеноміка Lista USD (LISUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lista USD (LISUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LISUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LISUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LISUSD, досліджуйте ціну токена LISUSD в реальному часі!

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