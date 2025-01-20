Сьогоднішня ціна LiraT (TRYT)

Поточна ціна LiraT (TRYT) сьогодні становить 0.02822132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRYT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LiraT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.82 USD

- зміна ціни LiraT протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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