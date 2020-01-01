Токеноміка Liqwid Finance (LQ) Дізнайтеся ключову інформацію про Liqwid Finance (LQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liqwid Finance (LQ) Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Офіційний вебсайт: https://www.liqwid.finance/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Купити LQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liqwid Finance (LQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liqwid Finance (LQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,76M $ 36,76M $ 36,76M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 20,10M $ 20,10M $ 20,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,42M $ 38,42M $ 38,42M Історичний максимум: $ 125,74 $ 125,74 $ 125,74 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 1,83 $ 1,83 $ 1,83 Дізнайтеся більше про ціну Liqwid Finance (LQ)

Токеноміка Liqwid Finance (LQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liqwid Finance (LQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LQ, досліджуйте ціну токена LQ в реальному часі!

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